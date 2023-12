Auszeichnung Musikpreis „1Live-Krone“ für Nina Chuba, Cro und Ski Aggu

Zwei Preise waren am Abend keine Überraschung: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, bekannt geworden als Tokio Hotel aber inzwischen mit eigenem Podcast oder als Coaches in der Castingshow „Voice of Germany“ erfolgreich, wurden für ihre Entertainer-Qualitäten mit der Krone in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet. In dem Jahr, in dem Hip-Hop 50 Jahre alt wurde, ernannte die Redaktion den näselnden Allrounder Jan Delay zudem zum Gewinner des Sonderpreises.