Ermittlungen 20-Jähriger stirbt nach Gewalttat im Kurpark

Der 20-Jährige war im Kurpark in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) in der Nacht zu Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Er und sein 19 Jahre alter Begleiter sollen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld in einem Park mit einer Gruppe von rund zehn Männern in Streit geraten sein. Dabei hätten die weiter flüchtigen Unbekannten auf sie eingeschlagen und eingetreten.