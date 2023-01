Fernsehen : 200 Jahre Kölner Karneval: WDR mit großem Programm

Köln Der Kölner Karneval feiert 2023 sein 200. Jubiläum - am 10. Februar 1823 zog der erste Rosenmontagszug durch Köln. Diesem Ereignis widmet sich der WDR mit einem umfangreichen Programm. Los geht es ab sofort mit dem wöchentlichen Podcast „Lokalzeit - im Herzen jeck“, wie der WDR am Freitag mitteilte.

In acht Folgen erzählt Vicky Just bis 24. Februar Geschichten von Menschen, die den Karneval lieben. Für das WDR Fernsehen produziert die „Lokalzeit“ aus Köln zudem eine wöchentliche Serie mit einem Best-of am 19. Februar.