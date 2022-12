Energien : 2022 so viele Photovoltaik-Anlagen wie nie in NRW errichtet

2022 so viele Photovoltaik-Anlagen wie nie in NRW errichtet

Düsseldorf/Münster Die Stromgewinnung aus Sonnenlicht soll bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen. Zumindest bei der Zahl der Anlagen ging es 2022 in NRW deutlich aufwärts. Bundesweit spricht die Branche von einem „Solarboom“.

In Nordrhein-Westfalen sind 2022 so viele Photovoltaik-Anlagen wie noch nie in einem Jahr ans Netz gegangen. Abzüglich abgebauter Anlagen wurden der Bundesnetzagentur bis Ende November gut 70.000 neue Anlagen gemeldet, wie das Portal Solarbranche.de berichtete. Die bisherige Höchstzahl von gut 41.000 im Jahr wurde damit noch vor Jahresende deutlich überschritten.