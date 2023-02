Unfall : 21-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte

Zwei Autowracks stehen auf der Fahrbahn. Foto: Georg Barth/dpa

Preußisch Oldendorf Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden Lübbecke) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin sei am Samstagabend auf der B56 am Ende einer Kurve mit ihrem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Dort sei die Frau mit dem ihr entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Fahrers kollidiert.

Die schwer verletzte 21-Jährige sei zunächst im Wagen eingeklemmt gewesen und habe durch die Feuerwehr geborgen werden müssen, bevor man sie in ein Krankenhaus gebracht habe. Ihr Unfallgegner und dessen zehnjährige Tochter wurden laut Mitteilung der Polizei leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Autos komplett gesperrt.

