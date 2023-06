Frauenfußball-Bundesliga 22-jährige Marleen Schimmer erhält Profivertrag vom FC Köln

Frauenfußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Marleen Schimmer mit einem Profivertrag ausgestattet. Am Dienstag gab der Tabellenneunte bekannt, dass sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2024 geeinigt haben. Die 22-jährige Offensivspielerin war in der vergangenen Winterpause aus den USA zur Kölner U20 gewechselt und in der vergangenen Rückrunde bereits zu fünf Bundesligaeinsätzen für die erste Mannschaft gekommen.