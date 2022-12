Brand : 22-Jähriger bei Dachstuhlbrand lebensgefährlich verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Essen Ein 22-Jähriger hat bei einem Dachstuhlbrand in Essen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der junge Mann sei über eine Drehleiter am Samstag aus einer Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerettet und mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die weiteren Bewohner des Hauses und die angrenzender Häuser hatten sich zuvor unversehrt ins Freie retten können.

Wegen der eisigen Temperaturen stellte die Ruhrbahn für die Bewohner für die Dauer des Einsatzes einen Bus zur Verfügung. Die Feuerwehr hatte zwischenzeitlich erhebliche Schwierigkeiten, weil das Löschwasser am Einsatzort gefror und sich spiegelglatter Untergrund bildete. Ein Streuwagen der Essener Entsorgungsbetriebe beseitigte die Gefahrenstellen.

© dpa-infocom, dpa:221217-99-934151/2

(dpa)