Migration : 220.600 Ukrainer zogen bis November 2022 nach NRW

Düsseldorf 220.600 Menschen aus der Ukraine sind von Januar bis November 2022 nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Ein Drittel (33,7 Prozent) der Zugewanderten waren Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren.

Seit März 2022 stieg aber auch die Zahl der Fortzüge aus NRW in die Ukraine: Von Januar bis November 2022 zogen 22.300 Personen aus NRW in die Ukraine. Insgesamt zogen in den ersten elf Monaten des Jahres 2022 unter dem Strich aber 198.300 Personen mehr aus der Ukraine nach NRW als das Land dorthin verließen. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte sich am Freitag gejährt.