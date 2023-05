Hagen 27-Jähriger stirbt auf der A46 in brennendem Auto

Hagen · Ein 27-Jähriger aus Hagen ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall auf der A46 in seinem brennenden Auto gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er die Autobahn an der Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg verlassen, wie die Polizei Dortmund am Freitag mitteilte.

19.05.2023, 09:19 Uhr

Ein brennendes Auto. Foto: David Young/dpa/dpa-tmn/Symbolbild





Aus bislang ungeklärter Ursache sei der junge Mann jedoch von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem sein Auto gegen Verkehrsschilder und einen Baum geprallt war, ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Drei Poliziebeamte, die versucht hatten, den Mann zu retten, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Da zunächst nicht klar war, ob der Fahrer alleine unterwegs gewesen war, suchte die Polizei sicherheitshalber mit einem Hubschrauber die Umgebung ab. Die Abschlussstelle Hagen-Hohenlimburg musste bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. © dpa-infocom, dpa:230519-99-745882/3

(dpa)