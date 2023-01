Siegen : 28-Jähriger bei Streit getötet: Fahndung nach 60-Jährigem

Siegen Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen hat die Polizei am Donnerstagabend eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen herausgegeben. „Intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Beamte hatten das Opfer Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus gefunden. Eine Reanimation blieb erfolglos. Zuvor war die Polizei wegen eines gewalttätigen Streits im Stadtteil Niedersetzen gerufen worden. Als die Beamten am Mittwochabend eintrafen, war der mutmaßliche Täter demnach aber nicht mehr in dem Gebäude. Er sei zu Fuß geflüchtet, heiß es.