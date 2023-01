Siegen : 28-Jähriger getötet: 60-Jähriger weiter auf der Flucht

Siegen Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Siegen fahndet die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Der 60-Jährige sei nach wie vor auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag.

Auch am Nachmittag hatte die Polizei keine Erkenntnisse über den Verbleib des Gesuchten.

Beamte hatten das Opfer Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus gefunden. Eine Reanimation blieb erfolglos. Zuvor war die Polizei wegen eines gewalttätigen Streits im Stadtteil Niedersetzen gerufen worden. Als die Beamten am Mittwochabend eintrafen, war der mutmaßliche Täter demnach aber nicht mehr in dem Gebäude.