Fußball : 3:0 gegen Schalke: Eintracht rückt dem FC Bayern näher

Frankfurt/Main Als einziges Team aus dem Führungsquartett der Bundesliga punktet Eintracht Frankfurt nach der langen Winter- und WM-Pause dreifach. Schalke hofft lange vergebens auf den dritten Saisonsieg.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat zum Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga einen in der Höhe schmeichelhaften Sieg gefeiert und bei Schlusslicht FC Schalke 04 für viel Frust gesorgt. Das Team von Trainer Oliver Glasner kletterte mit dem 3:0 (1:0) am Samstag auf den zweiten Tabellenplatz. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen beim FC Bayern München verkürzten die Hessen den Abstand auf den Spitzenreiter und Meister auf fünf Punkte. Gleichzeitig überholte der Champions-League-Achtelfinalist den nächsten Gegner SC Freiburg.