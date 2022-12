Weihnachtsgeschäft : 3. Adventswochenende: Einzelhandel erwartet Umsatzsteigerung

Düsseldorf Noch zwei Wochen bis Weihnachten. Der Einzelhandel ist „verhalten optimistisch“, dass am Wochenende mehr Kunden kommen und die Umsätze zulegen. In einigen Städten soll eine Sonntagsöffnung die Geschäfte ankurbeln.

Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen rechnet am dritten Adventswochenende mit mehr Kunden und höheren Umsätzen als an den ersten beiden Wochenenden im Weihnachtsgeschäft. „Wir erwarten eine Frequenzsteigerung und hoffen, dass die Umsätze anziehen. Da ist bei vielen Händlern noch Luft nach oben“, sagte die Sprecherin des Handelsverbandes NRW, Carina Peretzke, der Deutschen Presse-Agentur. Die Umsätze seien noch nicht wieder auf Vor-Pandemie-Niveau. Auch gebe es bei einigen Kunden eine Kaufzurückhaltung wegen der gestiegenen Energiekosten. Dennoch sei man „verhalten optimistisch“.