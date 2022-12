Unfall : 30-Jähriger prallt mit E-Auto gegen Baum und stirbt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Pulheim Ein 30-jähriger Mann ist mit seinem Elektroauto bei Pulheim gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Autofahrer sei in der Nacht zum Samstag in einer Kurve zwischen Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) und Bergheim aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Fahrzeug überschlug sich, rammte den Baum und fing Feuer.

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Auto in Flammen und die im Fahrzeug verbauten Akkus explodierten. Feuerwehrkräfte löschten das völlig zerstörte Elektroauto. Die Leiche des Fahrers wurde laut Polizei neben dem Fahrzeug gefunden. Das Verkehrskommissariat in Hürth nahm die Ermittlungen zu dem schweren Verkehrsunfall auf.

© dpa-infocom, dpa:221231-99-61806/3

(dpa)