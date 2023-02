Kabinett : 300 Millionen Euro zur Krisenbewältigung in NRW

Ina Brandes (CDU), Wissenschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, gibt eine Pressekonferenz. Foto: David Young/dpa/Archivbild

Düsseldorf Das nordrhein-westfälische Kabinett hat am Dienstag 300 Millionen Euro an Hilfsgeldern zur Krisenbewältigung in Folge des russischen Kriegs in der Ukraine auf den Weg gebracht. Wie die Düsseldorfer Staatskanzlei mitteilte, umfasst das Hilfspaket aus dem bereits vom Landtag beschlossenen Sondervermögen unter anderem 152 Millionen Euro für Hochschulen und Universitätskliniken.



Allein 75 Millionen Euro sollten steigende Energiekosten an Hochschulen und Universitätskliniken abpuffern, erklärte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU). Weitere 77 Millionen Euro sollen verwendet werden, um die Cybersicherheit an diesen Einrichtungen zu erhöhen, etwa durch Notstromaggregate, Schließanlagen, Firewalls, die Umstellung auf die 2-Faktor-Identifizierung sowie bessere Soft- und Hardware.

© dpa-infocom, dpa:230207-99-507737/3

(dpa)