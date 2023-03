Tötungsdelikt : 36 Messerstiche: Staatsanwältin fordert zwölf Jahre Haft

Bielefeld Im Prozess um den Tod einer Ehefrau durch 36 Messerstiche hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Donnerstag zwölf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Die Staatsanwältin bezeichnete die Tat des 51-jährigen Angeklagten in ihrem Plädoyer vor dem Bielefelder Landgericht als „klassischen Femizid“ und als „Overkill“.

Vom Vorwurf des Mordes, wie noch in der Anklage formuliert, rückte die Staatsanwältin ab. Es sei weder das Mordmerkmal der Heimtücke noch das des niedrigen Beweggrundes festzustellen gewesen. Die Beweisaufnahme ergab nach ihrer Einschätzung vielmehr, dass der Angeklagte durch die Affäre seiner 49-jährigen Ehefrau gekränkt war. Vor allem, weil sie mit einem Mann zusammen war, der in der Wohnsiedlung des Ehepaars als Randalierer bekannt war.

Der Mann hatte der Staatsanwaltschaft zufolge seine Ehefrau zunächst mit einem Messer tödlich verletzt, dieses Messer entsorgt und dann eine neues geholt. Dieses habe er der am Boden liegenden Frau am Ende der Attacke ins Herz „gerammt“, wie die Staatsanwältin sagte. Sie sprach von einem „Overkill“. Sie verneinte auch eine Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt. Es fehle an einer weiteren Gefährlichkeit des Angeklagten.