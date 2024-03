Fußball 4:0 in Osnabrück: Fortuna Düsseldorf verdrängt den HSV

Der Grieche Christos Tzolis schoss in der 35. Minute sein sechstes Tor in den vergangenen fünf Zweitligaspielen und seinen 15. Saisontreffer insgesamt. Takashi Uchino (60.), Marlon Mustapha (72.) und Ao Tanaka (88.) legten in der zweiten Halbzeit drei weitere Tore nach. Sie bescherten dem Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune damit eine erfolgreiche Rückkehr an die Bremer Brücke. Der 49-Jährige war insgesamt 13 Jahre als Spieler, Jugend- und Chefcoach des VfL aktiv.