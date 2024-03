Eishockey 4:2 in Köln: Ingolstadt erreicht DEL-Viertelfinale

In Köln dürfte durch das Aus in den Pre-Playoffs die Kritik an Trainer Uwe Krupp wieder stärker werden. Die ambitionierten Rheinländer stellten mit einem Zuschauerschnitt in der regulären Saison von 16 993 Fans eine neue europäische Rekordmarke auf, sportlich gab es bis auf den 5:1-Erfolg in Spiel eins der Ingolstadt-Serie zuletzt nur noch Rückschläge.