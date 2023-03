Mülheim an der Ruhr : 50-Jährige nach Angriff durch Ehemann gestorben

Mülheim an der Ruhr Nach einem Angriff durch ihren Ehemann ist eine Frau in Mülheim an der Ruhr an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 56-Jährige war vergangenen Mittwoch festgenommen worden.



Er hatte sich mit seiner 50 Jahre alten Frau eingeschlossen, „schlagähnliche“ Geräusche drangen aus der Wohnung, wie die Behörden berichteten. Polizeibeamte traten die Tür ein und trafen auf den Tatverdächtigen und seine Frau. Die lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Am Tatort stellte die Kriminalpolizei ein Schlagwerkzeug sicher - mutmaßlich die Tatwaffe. Um was es sich genau handelte, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft berichtete, ermittelt eine Mordkommission wegen des Verdachts auf Totschlag gegen den tatverdächtigen Deutschen. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft. Zum mutmaßlichen Motiv der Tat machten die Behörden vorerst keine Angaben.

