Wintersport : 50 Lifte geöffnet: Erstes großes Skiwochenende im Sauerland

Willingen im Sauerland startet am Abend mit einem Flutlicht-Skifahren in die Wintersaison. Foto: Swen Pförtner/dpa

Winterberg Die Weihnachtsferien sind für die Liftbetreiber im Sauerland der erste Saisonhöhepunkt. Diesmal sind sie optimistisch: Sie können Mitte Dezember so viele Lifte betreiben wie seit Jahren nicht.

Ein paar Lifte laufen schon, am Wochenende kann es im Sauerland für die Skifahrer richtig losgehen: Etwa 50 Lifte sollen dann in den Skigebieten in Betrieb gehen. Seit 2017 habe es Mitte Dezember kein so umfangreiches Angebot mehr gegeben, teilte eine Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland mit. Angesichts des Wetters in den vergangenen Wochen blicken die Liftbetreiber optimistisch auf den ersten Saisonhöhepunkt. Am kommenden Freitag starten zudem die Weihnachtsferien.