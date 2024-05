Bundesliga 50 Spiele unbesiegt: Leverkusen schlägt Bochumer

Bayer Leverkusen hat seine unglaubliche Unbesiegbarkeits-Serie verlängert und den vorzeitigen Klassenerhalt des VfL Bochum verhindert. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann beim Revierclub am Sonntag verdient mit 5:0 (2:0). Leverkusen blieb damit im 50. Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Der deutsche Meister ist nur noch ein Spiel ohne Niederlage davon entfernt, als erstes Bundesligateam eine komplette Saison ohne verlorene Partie zu überstehen. Vor 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion erzielten Patrik Schick in der 41. Minute, Victor Boniface (45.+2), Amine Adli (76.), Josip Stanisic (86.) und Alejandro Grimaldo (90.+3) die Tore für Bayer 04. Die Rheinländer spielten lange in Überzahl, weil Bochums Felix Passlack früh die Rote Karte sah (15.).