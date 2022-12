Ermittlungen : 55-Jähriger soll Frau getötet haben: Auch er tot

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neukirchen-Vluyn Ein Mann soll in einem Haus in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) eine 48 Jahre alte Frau getötet haben. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten die Leiche des 55-Jährigen, der sich offenbar umgebracht hat, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Polizeisprecher sagte, es müsse noch verifiziert werden, in welcher Beziehung die beiden standen.

Die Frau sei wohl durch eine „stumpfe Gewalteinwirkung“ ums Leben gekommen, hieß es. Die Polizei war am Mittwochnachmittag zu dem Haus gerufen worden. Rettungskräfte fanden zunächst die Leiche der Frau. Weil der Verbleib des Tatverdächtigen erst noch unklar war, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Es ermittelt eine Mordkommission.

© dpa-infocom, dpa:221207-99-819561/2

(dpa)