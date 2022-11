Ermittlungen : 56-Jähriger in Moers vermisst: Polizei geht von Mord aus

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Moers Im Fall eines 56-jährigen vermissten Mannes aus Moers geht die Polizei inzwischen davon aus, dass der Mann umgebracht wurde. Drei Wochen nach seinem Verschwinden sei seine Wohnung in Brand gesetzt worden, berichtete die Polizei in Duisburg am Freitag.



Die Mordkommission sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Verschwundenen machen können.

Dieser war nach einem Türkeiurlaub am 12. September nicht nach Hause zurückgekehrt. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. Mit Fahndungsplakaten wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, lobte die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro aus.

