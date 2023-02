Warendorf : 67-jähriger Autofahrer bei Unfall getötet: Zwei Verletzte

Warendorf Ein 67-jähriger Autofahrer ist im Münsterland zwischen Ahlen und Ennigerloh mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und bei der Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der 38-jährige Lkw-Fahrer sei dabei leicht verletzt worden, berichtete die Polizei in Warendorf am Montag.



Eine Autofahrerin, deren Wagen von einem Trümmerteil getroffen wurde, habe einen Schock erlitten. Der 67-Jährige sei in seinem stark zerstörten Auto eingeklemmt worden und habe nur noch tot geborgen werden können. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

