Köln : 68-Jähriger soll Schuss auf spielende Kinder abgegeben haben

Schreckschusswaffe. (Symbolbild)

Köln Ein 68-Jähriger soll in Köln einen Schuss auf spielende Kinder vor seinem Wohnhaus abgegeben haben. Am frühen Dienstagabend sei es daher zu einem entsprechenden Großeinsatz der Polizei gekommen, teilte die Behörde am Mittwoch mit.



Aus etwa zehn Metern Entfernung soll der Mann auf mehrere Kinder geschossen haben und anschließend in seine Wohnung zurückgegangen sein. Kein Kind sei verletzt worden, erklärte die Polizei.

Der Mann sei schließlich alkoholisiert auf seinem Balkon erschienen. Einsatzkräfte hätten dann die Wohnung des 68-Jährigen betreten und ihn festgenommen. In den Räumlichkeiten seien zudem zwei Schreckschusswaffen sichergestellt worden, so die Ermittler. Der 68-Jährige sei im Besitz eines kleinen Waffenscheins, der die Nutzung von Schreckschusswaffen erlaube.

