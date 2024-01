Bilanz des Innenministers 70 Strafanzeigen bei Bauernprotesten in NRW

An den Bauernprotesten haben in Nordrhein-Westfalen nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am 8. Januar rund 37.000 Menschen teilgenommen. Dabei habe die Polizei fast 70 Strafanzeigen und fast 50 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet, sagte Reul am Donnerstag dem Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf.