Köln 75-Jähriger von Straßenbahn erfasst: Schwer verletzt

Köln · Ein Mann ist in Köln von einer Straßenbahn erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 75-Jährige „kauerte“ laut Zeugen mittig auf den Gleisen, als sich die Bahn ihm am Sonntagabend im Stadtteil Mülheim in Fahrtrichtung Deutz näherte und der Fahrer eine Notbremsung einleitete.

18.09.2023, 08:46 Uhr

Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach der Kollision sei der Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Es bestehe Lebensgefahr, sagte ein Sprecher. Wieso sich der Rentner im Gleisbett befand, sei noch unklar. Auch der Fahrer der Straßenbahn kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige habe einen Schock erlitten. Zunächst hatte der „Kölner Stadtanzeiger“ über den Vorfall berichtet. © dpa-infocom, dpa:230918-99-234300/2

(dpa)