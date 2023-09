Geschichte 75 Jahre Parlamentarischer Rat: Prominenz feiert Grundgesetz

Der Parlamentarische Rat arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg das Grundgesetz für einen neuen westdeutschen Staat aus. Am 1. September 1948 fand im Naturkundlichen Museum Koenig in Bonn die feierliche Eröffnung des Rats statt - dort wird auch am Freitag die Feierstunde abgehalten. Das Museum war als eines von wenigen Gebäuden im Krieg unbeschädigt geblieben.