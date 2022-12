Krefeld : 85-Jähriger getötet: Tatverdächtiger Stiefsohn in U-Haft

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Krefeld Ein 64 Jahre alter Mann soll in Krefeld seinen 85-jährigen Stiefvater erstochen haben. Der mutmaßliche Täter sei nach der Tat in der gemeinsamen Wohnung der Männer festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag.



Der 64-Jährige saß bei seiner Festnahme am Mittwochabend in einem Rollstuhl. Ein Motiv war für die Ermittler zunächst unklar.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei weiter mitteilte. Dieser habe Haftbefehl wegen Totschlags erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:221215-99-908649/4

(dpa)