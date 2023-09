Pulheim 85-Jähriger in Pulheim mutmaßlich aus Habgier ermordet

Der 85-jährige Mann, der tot in einem Keller in Pulheim bei Köln aufgefunden wurde, soll von zwei jungen Männern aus Habgier ermordet worden sein. Dieses Mordmerkmal liegt bei dem Haftbefehl gegen die Verdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren vor, wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Montag bekannt gab. Am Freitagabend waren beide Männer in Osnabrück verhaftet worden.