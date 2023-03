A1, A44, A45 Diese Autobahnen in NRW sind am Wochenende gesperrt

Auch die A45 wird am Wochenende teilweise gesperrt, weil das zweite Teilbauwerk der Talbrücke Eisern am Sonntag, 26. März, gesprengt wird. Die A45 wird deshalb am Sonntag zwischen den Anschlussstellen Siegen und Wilnsdorf gesperrt. Die Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen dauert von 9.30 bis 14 Uhr. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. In Richtung Frankfurt führt die Umleitung über die Eiserntalstraße und die L 907 bis Wilnsdorf, in der Gegenrichtung ab der Anschlussstelle Wilnsdorf über die B54 bis zur Anschlussstelle Siegen.