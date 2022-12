Verkehr : A3 Richtung Köln in Rheinland-Pfalz nach Unfall gesperrt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Krunkel Eine 30-Jährige ist am Mittwochabend auf der Autobahn 3 in Rheinland-Pfalz tödlich verunglückt. Ihr Auto sei den bisherigen Ermittlungen zufolge ins Schleudern geraten und seitlich mit dem Anhänger eines vorausfahrenden Sattelzuges zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht mit.



Die Frau sei gestorben, der Laster-Fahrer unverletzt geblieben. Die A3 in Richtung Köln wurde im Unfallbereich (Kilometer 55,4) ab 20.00 Uhr gesperrt.

Die Polizei empfiehlt, die Stelle zwischen der Anschlussstelle Neuwied über die Umleitung 9 bis zur Anschlussstelle Neustadt (Wied) zu umfahren. Laut Polizei staute sich der Verkehr am Mittwochabend auf fünf Kilometern zurück. Der rechte Fahrstreifen auf der Autobahn werde voraussichtlich bis Donnerstagmittag gesperrt bleiben. Der Sachschaden durch den Unfall liege voraussichtlich im fünfstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:221214-99-904384/3

(dpa)