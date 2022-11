Verkehr : A46 nach tödlichem Unfall stundenlang gesperrt: Lange Staus

Ein Lastwagen steht nach einem schweren Unfall auf der A46 an einem Brückenpfeiler. Foto: Gianni Gattus/dpa

Wuppertal Unfall mit fatalen Folgen: Weil ein Lastwagen in Wuppertal auf der A46 gegen einen Brückenpfeiler prallte, musste die Autobahn stundenlang voll gesperrt werden. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 46 in Wuppertal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Die stark befahrene Autobahn zwischen Düsseldorf und Wuppertal blieb am Mittwochmorgen im Berufsverkehr in beide Richtungen stundenlang gesperrt.