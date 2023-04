Zwischen Wesseling und Köln-Godorf Geplante Sperrung auf der A555 wird verschoben

Am Wochenende kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine Autobahnsperrung bei Köln kommen. Die A555 werde zwischen den Anschlussstellen Wesseling und Godorf in Fahrtrichtung Köln gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung soll am Freitag um 21.00 Uhr beginnen und endet am Montag um 5.00 Uhr.