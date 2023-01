A555, A565 und A3 : Sperrungen auf den Autobahnen rund um Bonn

Köln Weil eine Baustelle abgebaut wird, muss die Abfahrt von der A565 auf die A555 in Richtung Köln im Januar für eine Nacht gesperrt werden. Auch auf der A3 Richtung Köln wird es zu Sperrungen kommen - schon an diesem Wochenende.

In der Nacht von dem 23. auf den 24. Januar wird im Autobahnkreuz Bonn-Nord eine Baustelle zurückgebaut. Dafür muss die Überleitung von der A565 auf die A555 in Richtung Köln gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten beginnen um 20 Uhr und sollen voraussichtlich am Folgetag um 5 Uhr beendet werden. Eine Umleitung über Bonn-Beuel ist eingerichtet. Zudem ist auf der A555 in Fahrtrichtung Köln im Autobahnkreuz Bonn-Nord eine von zwei Spuren frei.