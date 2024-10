Unfall in Aachen Verfolgungsjagd in gestohlenem Linienbus endet in Hauswand

Aachen · Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sind zwei Männer in Aachen in einem gestohlenen Linienbus gegen ein Haus gekracht. Bei dem Unfall mitten in der Nacht durchschlug der Bus die Hauswand.

04.10.2024 , 09:08 Uhr

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sind zwei Männer in Aachen in einem gestohlenen Linienbus gegen ein Haus gekracht. Bei dem Unfall mitten in der Nacht durchschlug der Bus die Hauswand, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer wurde eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn und brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Ein Mitfahrer, der nach der Kollision im Inneren des Busses eingeschlossen war und nicht selbst hinauskam, wurde ebenfalls verletzt, auch er kam in eine Klinik. Wahrscheinlich hatten die beiden Männer den Bus in derselben Nacht gestohlen. Das ermittelt nun die Polizei. Die Anwohner kamen mit dem Schrecken davon. Um den Bus aus dem Haus zu ziehen, wurden Stützbalken angebracht. Nach einer Überprüfung der Statik gaben Experten das Haus wieder frei. © dpa-infocom, dpa:241004-930-251347/1

(dpa)