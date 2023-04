NRW-Polizei Ab sofort Tragepflicht für Bodycams

Mit Bezug auf „Menschen in psychischen Ausnahmesituationen“ heißt es: Solche Situationen seien unberechenbar und besonders gefährlich. So könnten beispielsweise „vermeintlich ruhige und statische Situationen schlagartig in aggressives Verhalten und dynamische Situationen umschlagen“. Daher solle man als erster Polizist vor Ort die Lage am besten „statisch“ halten, deeskalieren und gegebenenfalls ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zu Hilfe rufen.