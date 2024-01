Bielefeld Mutter des abgelegten Neugeborenen noch nicht gefunden

Auch über ein beobachtetes weißes Auto in der Nähe des Ablageorts, in dem laut Zeuge ein Mann und eine Frau saßen, habe sich bislang keine neue Spur ergeben. Das neugeborene Mädchen war in der vergangenen Woche am Samstag in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden worden. Es lag in der Nähe der Lehrerparkplätze versteckt hinter einem Holzschuppen. Der Zustand des Säuglings ist inzwischen stabil.