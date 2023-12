Störung der Totenruhe Fall des abgetrennten Kopfes in Bonn wird erneut verhandelt

In der Verhandlung vor dem BGH bemängelte die Verteidigerin des Mannes vor allem die rechtliche Würdigung des Landgerichts. Der Tatbestand der Störung der Totenruhe sei ihrer Ansicht nach nicht erfüllt. Daher hätte ihr Mandant freigesprochen werden müssen. Der Mann selbst war nicht nach Karlsruhe gekommen. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft kritisierte unter anderem, das Landgericht habe aus den Indizien Schlüsse gezogen, die so nicht nachvollziehbar seien. Sein Urteil will der zweite Strafsenat noch am Mittwochnachmittag (15.15 Uhr) verkünden.