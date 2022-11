Gedenken : Abschied von „Versöhnerin“ Mevlüde Genç in Solingen

Abschied von „Versöhnerin“ Mevlüde Genç in Solingen

Mevlüde Genc nimmt im Jahr 2018 am Ort des Brandanschlags an einem Gebet teil. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Solingen Nach dem mörderischen Brandanschlag von Rechtsextremisten in Solingen blieb Mevlüde Genç besonnen. Obwohl sie Töchter, Enkelinnen und eine Nichte verlor, rief sie zu Frieden und Versöhnung auf. Fast 1000 Menschen nahmen am Dienstag von ihr Abschied.

Fast 1000 Menschen haben am Tatort des rechtsextremen Brandanschlags von Solingen Abschied von Mevlüde Genç genommen. Genç war in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie hatte bei dem verheerenden Brandanschlag von Rechtsextremisten 1993 zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren. Trotzdem hatte sie nach der mörderischen Tat zur Versöhnung aufgerufen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), die Ministerinnen Mona Neubaur und Josefine Paul (beide Grüne), weitere Spitzenvertreter der Landespolitik und der türkische Botschafter waren am Dienstag in die Untere Wernerstraße nach Solingen gekommen, wo der Sarg der Bundesverdienstkreuzträgerin, flankiert von einer deutschen und einer türkischen Fahne unter freiem Himmel aufgebahrt war. Er sollte nach der Zeremonie zur Beerdigung in die Türkei überführt werden.