Anklage : Abzocke mit Handelsregistereinträgen: 2100 Opfer

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Düsseldorf 2100 Betrugsopfer bundesweit, 1,8 Millionen Euro Schaden: Wegen mutmaßlicher Abzocke mit offiziell wirkender Rechnungen für Handelsregistereinträge steht ein 31-Jähriger in Düsseldorf vor Gericht.

Dem Mettmanner wird besonders schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. „Er wird vorerst nichts dazu sagen“, kündigte sein Verteidiger am Donnerstag an.

Als Geschäftsführer einer Firma mit Sitz in Düsseldorf soll der 31-Jährige zwischen Juni 2019 und November 2020 bundesweit an Existenzgründer sogenannte Offertenschreiben verschickt haben, die von vielen Empfängern als Rechnungen für amtliche Einträge ins Handelsregister wahrgenommen worden seien, so der Staatsanwalt.