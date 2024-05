Musik AC/DC rocken auf Schalke: Start der Europatour

Am kommenden Dienstag treten AC/DC zum zweiten Mal in Gelsenkirchen auf. Weitere Stationen in Deutschland sind Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg und Hannover. Für einige Konzerte - etwa in Dresden - sind laut Konzertveranstalter noch Restkarten im Verkauf. Die „Power-Up“-Tour ist nach dem neuesten Studioalbum der Band benannt, das in 21 Ländern Platz 1 erreichte.