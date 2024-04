Verkehr ADAC erwartet trotz Ferienende geringe Staugefahr in NRW

Die größten Flughäfen in NRW erwarten tausende Reiserückkehrer. Der Flughafen Düsseldorf rechnet für das letzte Ferienwochenende mit etwa 167.000 Fluggästen, davon rund 52.000 am Freitag, etwa 55.000 am Samstag und über 60.000 am Sonntag, wie ein Sprecher der dpa sagte. 6400 Flüge mit rund 880.000 Passagieren verzeichne der Flughafen in den zweiwöchigen Ferien insgesamt.