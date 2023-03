Bilanz für 2022 ADAC verzeichnet weniger Pannen in NRW

Der ADAC ist 2022 in Nordrhein-Westfalen zu etwas weniger Pannen gerufen worden als im Vorjahr. Die Pannenhelfer des Autoclubs rückten landesweit insgesamt 887.400 Mal aus, wie der ADAC Nordrhein in Köln mitteilte. Das waren rund 2,4 Prozent Einsätze weniger als 2021. Grund für den Rückgang sei insbesondere der milde Winter gewesen, berichtete ein ADAC-Sprecher. Eine Ausnahme bildete der 16. Dezember 2022: Wegen deutlicher Minusgrade rückten die Pannenhelfer an diesem Tag 4589 Mal aus, so häufig wie an keinem anderen Tag.