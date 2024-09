Bundesliga-Freitagsspiel Adeyemi überstrahlt Guirassy-Debüt: BVB stürzt Heidenheim

Der Champions-League-Finalist aus dem Ruhrgebiet schoss sich mit dem Sieg für den ersten Königsklassen-Auftritt in dieser Saison am Mittwoch beim FC Brügge warm. Dies traf im besonderen Maße auf Adeyemi zu, der schon in den beiden U21-Länderspielen in den vergangenen Tagen fünf Tore erzielt hatte und am Freitag das Saisondebüt von 18-Millionen-Euro-Zugang Serhou Guirassy in den Schatten stellte.