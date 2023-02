Tarifkonflikt : Airport Köln/Bonn: Starke Beeinträchtigungen am Montag

Köln/Düsseldorf Der Flughafen Köln/Bonn rechnet nach einem Warnstreikaufruf von Verdi für Montag mit großen Auswirkungen. „Es ist aufgrund der Streikaufrufe mit massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und einer erheblichen Anzahl an Flugausfällen zu rechnen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Auch der ebenfalls von einem Warnstreik am Montag betroffene Flughafen Düsseldorf rief die Passagiere auf, sich vor Reiseantritt zum Flughafen bei ihrer Airline oder ihren Reiseveranstalter über den aktuellen Stand ihres Fluges zu erkundigen. Noch seien zwar keine Details bekannt, sagte ein Sprecher des größten NRW-Airports der dpa. „Grundsätzlich kann es aber aufgrund des Streiks zu Verzögerungen im Flug- und Abfertigungsbetrieb und auch zu Flugstreichungen kommen.“ Insgesamt sind am Düsseldorfer Flughafen nach Angaben des Sprechers am kommenden Montag (27. Februar) rund 330 Flugbewegungen geplant.

Verdi hat an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks für Montag angekündigt. Am Flughafen Köln/Bonn würden die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Warnstreiks beginnen. Am Airport Düsseldorf starteten kurz darauf Warnstreiks. Durch die Schichtdienste endeten die Warnstreiks in der Nacht von Montag auf Dienstag an den beiden größten NRW-Flughäfen.