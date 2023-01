Lützerath-Räumung : Aktivistensprecherin: Zwei Menschen in Tunnel

Rettungskräfte stehen vor eine Gebäude, in dem sich zwei Personen in einem Tunnel verschanzt haben. Foto: David Young/dpa

Erkelenz In einem Tunnel unter dem Braunkohleort Lützerath befinden sich nach Aktivistenangaben zwei Menschen. Die beiden seien entschlossen, sich anzuketten, sobald versucht werde, sie herauszuholen, sagte eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“ am Freitagmorgen.

Die Polizei hatte am Donnerstag nach eigenen Angaben unterirdische Gänge in Lützerath entdeckt. In einem seien Menschen, hieß es. Ein Sprecher bestätigte am Freitagmorgen, dass es nach Erkenntnissen der Polizei zwei seien.