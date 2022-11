WM-Finalpartien : Alle vier Weltmeister-Bälle nun im Deutschen Fußball-Museum

Dortmund Nach langer Recherche-Arbeit hat das Deutsche Fußball-Museum sein Ziel erreicht. Alle vier Spielbälle der erfolgreichen deutschen WM-Finalpartien können ab Dienstag in Dortmund präsentiert werden.

Die vier Spielbälle der erfolgreichen WM-Finalpartien 1954, 1974, 1990 und 2014 sind nun im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund vereint und werden dort ab Dienstag ausgestellt. „Die WM-Finalbälle sind wie Mitglieder einer Familie aus vier Generationen. Diese vier Kronjuwelen der deutschen Fußballgeschichte erstmals unter dem Dach des Deutschen Fußball-Museums vereint zu haben, ist ein gutes Gefühl“, erklärte Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußball-Museums, in einer Pressemitteilung am Sonntag. Dazugekommen sind laut Museum die Bälle der Endspiele von 1974, das Deutschland 2:1 in München gegen die Niederlande gewann, und von 1990, als die DFB-Mannschaft von Teamchef Franz Beckenbauer in Rom 1:0 gegen Argentinien triumphierte.