Europa League Alonso siegt 5:1 vor Papa - Wirtz an vier Toren beteiligt

Trainer Xabi Alonso hat auch beim ersten Besuch seines Vaters in Leverkusen ein Fußballfest und einen furiosen Sieg gefeiert. Angeführt vom alles überragenden Nationalspieler Florian Wirtz bezwang Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen das zum Auftakt ebenfalls zweimal siegreiche Karabach Agdam mit 5:1 (3:1). Mit einem weiteren Sieg in zwei Wochen bei Agdam in Aserbaidschan wäre der Einzug des Vorjahres-Halbfinalisten in die K.o.-Runde der Europa League bereits nach vier von sechs Spielen perfekt.