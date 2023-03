Cold Case in Köln Angriff mit Pokal: Gericht rollt Fall von 1987 auf

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das spätere Opfer an einem Maiabend 1987 in mehreren Gaststätten im Kölner Stadtteil Ehrenfeld unterwegs gewesen war und Bier getrunken hatte. In einer Kneipe habe der Mann dann den nun Angeklagten kennengelernt. Später hätten die beiden beschlossen, in die Wohnung des späteren Opfers zu gehen, um dort weiter Bier zu trinken.